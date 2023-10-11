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15:26 (мск), источник: РБК Life

«Она была неутомима». Умерла женщина, прыгнувшая с парашютом в 104 года

Она скончалась через 10 дней после своего феноменального поступка.

Источник: Reuters

104-летняя американка Дороти Хоффнер, которая на днях стала самой пожилой парашютисткой в истории, умерла. Об этом написал The Guardian со ссылкой на ее друга Джо Конанта. Жительница Чикаго скончалась во сне в пансионате для престарелых Брукдейл-Лейк-Вью, где она проживала.

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«Она была неутомима. Она не была из тех, кто вздремнет днем или пропустит вечернее мероприятие. Она всегда продолжала идти», — сказал друг Дороти Хоффнер.

Хоффнер скончалась до того, как Книга рекордов Гиннесса успела официально признать ее старейшей парашютисткой в мире. Этот процесс займет некоторое время, пояснил Конант. В беседе с The Guardian он добавил, что сейчас занимается документами, чтобы Книга рекордов могла посмертно зафиксировать достижение Хоффнер.

Друг парашютистки высказал мнение, что 104-летняя дама прыгнула с парашютом не для того, чтобы побить рекорд, а потому, что ей это доставляло удовольствие.

«У нее не было намерения побить рекорд, и она не была заинтересована в какой-либо огласке. Она делала это только из большого желания прыгнуть с парашютом», — высказался Конант.

«Прыжки с парашютом — это занятие, которое многие из нас благополучно спрятали в своих списках желаний. Но Дороти напомнила нам, что никогда не поздно испытать острые ощущения», — сказано в заявлении Ассоциации парашютистов США, его цитирует издание.

Хоффнер более сорока лет работала телефонисткой, на пенсию она вышла 43 года назад. Замужем жительница Чикаго никогда не была и близких родственников у нее нет. Впервые женщина прыгнула с парашютом в возрасте 100 лет, а 1 октября 2023 года в возрасте 104 лет она повторила прыжок в тандеме. Она выпрыгнула из самолета с высоты 13 500 футов (4,1 км). Она заявила, что «возраст — это всего лишь число».

На сегодняшний день самой пожилой парашютисткой в мире считается Линния Ингегард Ларссон из Швеции. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса в мае 2022 года, после того как прыгнула с парашютом в возрасте 103 лет.

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