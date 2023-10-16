Что категорически запрещено делать 16 октября, в день Дениса Позимнего

Согласно легендам, Дионисий был учеником у самого апостола Павла и стал первым епископом своего города. В 95 году он отправился проповедовать христианство в Галлию, где принял мученическую смерть от язычников.
На Руси считали, что с этого дня начинает показывать свою силу зима. На улицу выходят злые духи «лихорадки», которые вызывают опасные болезни. Для защиты от них применяли осиновую кору в одежде и осиновое полено — дома.
На Дениса (Дионисия) опасались и дурного глаза. От злых наговоров и взглядов спасались луком, чесноком и редькой. Считалось, что редька выедает зло из слов, а запах чеснока — отпугивает нечисть.
Что запрещено делать 16 октября.
Строго запрещается долго держать окна открытыми, иначе в дом проникнет лихорадка. Если без этого не обойтись, то на подоконник клали чеснок или лук, осиновые ветви и полынь.
Категорически запрещено недооценивать погоду и одеваться легко, хвастаясь своим здоровьем. Нарушителей ждет затяжная простуда и упадок сил.
Не стоит долго смотреть в зеркало, особенно любоваться собой. Так можно привлечь внимание нечисти и накликать 40 бед.
Нельзя подбирать на улице деньги или чьи-то вещи — с ними к новому хозяину перейдут все неприятности старого.