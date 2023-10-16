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09:26 (мск), источник: Волгоградская правда

Что категорически запрещено делать 16 октября, в день Дениса Позимнего

В этот день православные волгоградцы чтут святого Дионисия Ареопагита из Афин. Чтобы избежать бед, нужно придерживаться правил и не нарушать запреты.

Источник: Волгоградская правда

Согласно легендам, Дионисий был учеником у самого апостола Павла и стал первым епископом своего города. В 95 году он отправился проповедовать христианство в Галлию, где принял мученическую смерть от язычников.

На Руси считали, что с этого дня начинает показывать свою силу зима. На улицу выходят злые духи «лихорадки», которые вызывают опасные болезни. Для защиты от них применяли осиновую кору в одежде и осиновое полено — дома.

На Дениса (Дионисия) опасались и дурного глаза. От злых наговоров и взглядов спасались луком, чесноком и редькой. Считалось, что редька выедает зло из слов, а запах чеснока — отпугивает нечисть.

Что запрещено делать 16 октября.

Строго запрещается долго держать окна открытыми, иначе в дом проникнет лихорадка. Если без этого не обойтись, то на подоконник клали чеснок или лук, осиновые ветви и полынь.

Категорически запрещено недооценивать погоду и одеваться легко, хвастаясь своим здоровьем. Нарушителей ждет затяжная простуда и упадок сил.

Не стоит долго смотреть в зеркало, особенно любоваться собой. Так можно привлечь внимание нечисти и накликать 40 бед.

Нельзя подбирать на улице деньги или чьи-то вещи — с ними к новому хозяину перейдут все неприятности старого.

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