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08:32 (мск), источник: ТАСС

Собянин сообщил о вводе в эксплуатацию 13 новых домов по программе реновации

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. 13 новостроек ввели в эксплуатацию в сентябре по программе реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Источник: Сергей Собянин

«С начала года построили уже 49 многоэтажек, а 38 — передали под заселение. За 9 месяцев ключи от новых современных квартир получили 27,3 тысячи горожан», — написал он в своем телеграм-канале.

«В сентябре ввели в эксплуатацию 13 новостроек по программе реновации», — рассказал Собянин. Дома находятся в 7 округах столицы. Все они с улучшенной отделкой. Больше всего правообладателей квартир в ЮВАО. С января по сентябрь здесь заключили договоры на новое жилье порядка 6,7 тысячи москвичей, отметил мэр.

«Программа реновации — это не только переселение из старых домов в новые, но и повышение качества жизни горожан в целом. Поэтому кварталы реновации всегда благоустраиваем и создаем в них новую городскую среду: места для занятий спортом, прогулочные маршруты, детские площадки и уютные скверы», — подчеркнул Собянин.

Программу реновации утвердили в Москве в 2017 году. Всего в нее включено 5 175 домов, в которых проживают около 1 млн человек.

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