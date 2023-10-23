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03:32 (мск), источник: Известия

В РФ определят единое время запрета на шум дома

Доработанный законопроект о тишине внесут в Госдуму в понедельник, 23 октября, выяснили «Известия». Он предполагает введение единых правил, которые в настоящее время отсутствуют, — запрет на шум с 23:00 до 7:00.

Источник: РИА "Новости"

Документ также определяет единое время для шумных строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

Кроме того, сообщается, что изменения коснутся и соблюдения самого закона — жильцы получат право выбирать на собраниях ответственного, который сможет составлять акты нарушения закона и передавать их в правоохранительные органы.

Также законодатели предлагают штрафы для нарушителей: за совершенное впервые правонарушение — от 500 до 2 тыс. рублей для граждан; от 5 тыс. до 10 тыс. — для должностных лиц; от 20 тыс. до 50 тыс. для юридических лиц.

«Мы не предлагаем борьбу с топающими котами. У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей. Наш законопроект создает все необходимые правовые механизмы», — сказал «Известиям» председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

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