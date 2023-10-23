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12:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Вакцина «Спутник V» перестала защищать от коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» совсем перестала защищать от коронавируса. Об этом заявил микробиолог, академик РАН и директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит «Газета.ру».

Источник: Reuters

По словам эксперта, исходный препарат давал иммунитет к COVID-19 в течение первых двух лет — с августа 2020 примерно до июля 2022 года. «Начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты “омикрон” 1, 2 и 3, эффективность “Спутника V” упала в восемь раз. А когда появился “омикрон” 4, 5, эффективность упала уже раз в 20», — рассказал Гинцбург.

С того момента, как появился XBB.1.5-вариант «омикрона», известный как «кракен», вакцина перестала давать защиту. По этой причине, считает академик, менять антигенный состав препарата нужно было еще летом 2022 года.

В январе 2023 года стало известно, что специалисты института имени Гамалеи начали работу над вакциной против коронавируса, которая будет защищать от новых штаммов, в том числе от нового субварианта омикрон-штамма «кракен». Сейчас в Москве проходят клинические испытания адаптированного препарата.

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