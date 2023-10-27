Серебряные медали будут вручать при получении 60 баллов за два ЕГЭ

Золотые медали будут вручать в том случае, если выпускник получит оценки «отлично» по всем предметам, а также не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету. Эти правила действовали и ранее.
В документе уточняется, что медали будут вручаться в торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестатов о среднем общем образовании с отличием. Отдельно оговаривается, что при утрате медали дубликаты не выдаются.
Серебряные медали на федеральном уровне не вручалась с 2014 г., но у регионов было право самостоятельно устанавливать виды поощрений, в том числе награждение серебряной медалью. Ранее для ее получения было необходимо иметь не более двух отметок «хорошо» в аттестате, тогда как все остальные предметы должны быть окончены с отличием («на пятерки»).
В конце мая министр образования Сергей Кравцов анонсировал возвращение серебряных медалей. 30 августа стало известно, что выпускники школ, которые окончат учебу с серебряной медалью, смогут получить до трех дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.