«Идеи для большого города»: в столице пройдет конкурс лучших ивент-агентств

Конкурс включает в себя пять треков, среди которых «Арт-фабрика», «Российская креативная неделя. Москва-фест», «Фабрика дизайна 2.0» и «Киномедиакластер МЕТМАШ». Участникам нужно представить креативные идеи для продвижения проектов. Кроме того, ивент-агентствам предложат разработать стратегию по повышению узнаваемости бренда Агентства креативных индустрий (АКИ) на международной арене.
Для победы компании должны подготовить креативные и инновационные проекты, которые соответствуют целям и задачам брифа, а также могут быть реализованы в рамках трека. По итогам конкурса будут сформированы решения для развития событийной индустрии в столице.
Заявки принимаются до 16 ноября на официальном сайте, принять участие можно в нескольких треках одновременно. Конкурсные проекты оценит экспертное жюри. Победителей объявят 29 ноября, им предстоит открытая защита своих работ.
Конкурс «Идеи для большого города» организован АКИ совместно с фестивалем bema! и призван стать площадкой для взаимодействия профессионалов отрасли и организаторов мероприятий с потенциальными заказчиками.
Автономная некоммерческая организация «Агентство креативных индустрий» создана в 2020 году. Это ресурсный центр по развитию креативного предпринимательства и улучшению города силами креативных индустрий. Креативные индустрии сегодня — особый сектор экономики Москвы, в котором работают более 100 тысяч организаций в сфере моды, дизайна, арт- и киноиндустрии, видеоигр, рекламы, архитектуры и других.
Bema! — фестиваль событийного маркетинга для креативных компаний и агентств, специализирующихся на организации мероприятий. Главная задача премии в рамках bema! — объединить лучшие федеральные и региональные компании, показать их роль и значимость в популяризации креативных индустрий и продвижении творческих программ.