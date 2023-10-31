Главное
Главные новости 31 октября
08:57 (мск), источник: МК.RU Челябинск

Приметы на день Луки Голодного: что нельзя делать 31 октября 2023 года

Во вторник, 31 октября, вспоминают пророка Луку, которого считают не только автором одного из Евангелий, но и первым иконописцем.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +9° 3 м/с 87% 760 мм рт. ст. +14°

Что можно делать 31 октября:

утро нужно начинать, съев хотя бы маленьких кусок лука;

днём обязательно сесть острое блюдо, где есть лук и чеснок;

Что нельзя делать 31 октября:

давать соль в займы;

переедать;

пилить или рубить деревья;

Народные приметы:

будет ясная погода, если луна на небе яркая;

если луна бедная — быть осадкам;

кошка активно точит когти — будет ветер.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Выжившую после аварии с Ford Fiesta челябинку не признали пострадавшей
Южноуральцам раскрыли новые схемы мошенников
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта