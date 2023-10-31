08:57 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Приметы на день Луки Голодного: что нельзя делать 31 октября 2023 года
Во вторник, 31 октября, вспоминают пророка Луку, которого считают не только автором одного из Евангелий, но и первым иконописцем.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Что можно делать 31 октября:
утро нужно начинать, съев хотя бы маленьких кусок лука;
днём обязательно сесть острое блюдо, где есть лук и чеснок;
Что нельзя делать 31 октября:
давать соль в займы;
переедать;
пилить или рубить деревья;
Народные приметы:
будет ясная погода, если луна на небе яркая;
если луна бедная — быть осадкам;
кошка активно точит когти — будет ветер.