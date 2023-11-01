Главное
Палестино-израильский конфликт
10:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Что происходит вне сцены Большого театра? Расскажут танцовщики

Танцовщики раскроют секреты театральных будней.

Во время загрузки произошла ошибка.

VK вместе с Большим театром запускает проект «Большой говорит. Балет» в рамках кампании «Место встречи с искусством». Первый прямой эфир проведут 1 ноября, в День балета, в официальной группе Большого театра во «ВКонтакте». Ведущими станут прима-балерина Элеонора Севенард и премьер Денис Родькин.

Трансляция пройдет под знаком наставничества, так как 2023 год объявлен Годом педагога и наставника в России.

Сначала зрителям покажут балетный класс под руководством бывшего премьера, а ныне педагога Большого балета народного артиста России Александра Ветрова.

В прямом эфире пройдут репетиции балетов «Зимняя сказка», «Жизель», «Баядерка» и «Лебединое озеро», которые проведут заслуженные артисты Валерий Лагунов и Анастасия Горячева, народная артистка Мария Аллаш и Виталий Бреусенко, а также Софья Любимова и Петр Казьмирук.

В перерывах между репетициями на вопросы ведущих трансляции ответят педагоги: репетитор кордебалета, заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Красина, а также Анастасия Горячева и Пётр Казьмирук и главный наставник Большого балета — художественный руководитель балетной труппы, народный артист России Махар Вазиев.

Трансляция начнется в 11:00 по московскому времени. А в 18:00 в официальном сообществе Большого театра будет представлено эксклюзивное интервью с прима-балериной Элеонорой Севенард. Оно откроет серию еженедельных встреч с артистами балетной труппы в рамках проекта «Большой говорит. Балет».

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
театр