10:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Что происходит вне сцены Большого театра? Расскажут танцовщики
Танцовщики раскроют секреты театральных будней.
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VK вместе с Большим театром запускает проект «Большой говорит. Балет» в рамках кампании «Место встречи с искусством». Первый прямой эфир проведут 1 ноября, в День балета, в официальной группе Большого театра во «ВКонтакте». Ведущими станут прима-балерина Элеонора Севенард и премьер Денис Родькин.
Сначала зрителям покажут балетный класс под руководством бывшего премьера, а ныне педагога Большого балета народного артиста России Александра Ветрова.
В прямом эфире пройдут репетиции балетов «Зимняя сказка», «Жизель», «Баядерка» и «Лебединое озеро», которые проведут заслуженные артисты Валерий Лагунов и Анастасия Горячева, народная артистка Мария Аллаш и Виталий Бреусенко, а также Софья Любимова и Петр Казьмирук.
В перерывах между репетициями на вопросы ведущих трансляции ответят педагоги: репетитор кордебалета, заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Красина, а также Анастасия Горячева и Пётр Казьмирук и главный наставник Большого балета — художественный руководитель балетной труппы, народный артист России Махар Вазиев.
Трансляция начнется в 11:00 по московскому времени. А в 18:00 в официальном сообществе Большого театра будет представлено эксклюзивное интервью с прима-балериной Элеонорой Севенард. Оно откроет серию еженедельных встреч с артистами балетной труппы в рамках проекта «Большой говорит. Балет».