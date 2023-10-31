23:08 (мск), источник: © РИА Новости
Умер бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин умер в возрасте 61 года, сообщила в соцсети «ВКонтакте» администрация группы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Сегодня ушел Сергей Лапин, бас-гитарист группы “Браво”, участвовавший в записи альбомов “Скажем мы друг другу Браво” (1988) и “Стиляги из Москвы” (1990)», — говорится в сообщении.
Участники группы отметили, что Лапин пришел в очень непростой период, когда коллектив покинула Жанна Агузарова, и принес интересные идеи, связанные с имиджем и стилем группы.
Уточняется, что идея картонных декораций в известной песне «Стильный оранжевый галстук» принадлежит Лапину.
«Он был прекрасным человеком и музыкантом, и мы запомним его таким, как в этой песне. Группа выражает соболезнования семье и близким музыканта», — добавляется в сообщении.