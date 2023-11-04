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18:20 (мск), источник: Life.ru

Первые случаи заболевания гонконгским гриппом зафиксированы в России

Три случая заражения гонконгским гриппом зафиксированы в Тюменской области, среди заразившихся двое детей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Роспотребнадзора по региону.

Источник: Freepik

«Первые случаи гриппа зарегистрированы в регионе. В Тюменской области зарегистрированы три первых случая гриппа А (H3N2) у взрослого и двух детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все заболевшие не были привиты против гриппа. По последним данным, в Тюменской области вакцинировано около 57% населения.

Гонконгский грипп А (Н3N2) получил своё название из-за пандемии этого заболевания в Гонконге в конце 60-х годов ХХ века. Только в США от него в то время погибли 34 тысячи человек. А в 2014 году был выявлен новый штамм этой болезни. Симптомы — температура выше 39 градусов, сухой кашель, заложенность носа, головная боль, проявляются уже спустя 12−48 часов после заражения. Иногда ко всему перечисленному присоединяются рвота и другие нарушения пищеварения.

Ранее Лайф писал, что резкая вспышка ОРВИ и ковида зафиксирована сразу в девяти регионах России. Кроме того, в федеральном оперштабе по борьбе с ковидом на днях сообщили, что в стране более чем на 30% увеличилось число заболевших.

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