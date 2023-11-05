5 ноября, источник: Rostof.ru
В Ростове-на-Дону ожидается дождливая погода
Похолодает с 9 ноября.
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На следующей неделе в Ростове будет облачно и дождливо. Об этом сообщает Гидрометцентр.
— Погода в донской столице испортится в среду. Порывы ветра могут достигать до 4 метров в секунду. В четверг, 9 ноября, резко похолодает до 13 градусов, начнутся дожди. В пятницу столбики термоментов опустятся до 11 градусов, — говорится в сообщении.