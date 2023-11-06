6 ноября, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 6 ноября, который называют Светец
Собрали приметы и запреты на Афанасьев день, который отмечают 6 ноября.
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Православная церковь 6 ноября вспоминает святителя Афанасия I, Патриарха Константинопольского. В народе отмечают Афанасьев день. Есть еще одно название у праздника — Светец. Оно возникло от специального названия для лучины.
Народные приметы на 6 ноября
Теплая погода обещает мягкую зиму. Снег, который лег на землю, говорит о том, что зима выдастся снежной. Северный ветер предупреждает про снежную зиму. В том случае, если вороны собираются в большие стаи, то будет снегопад.
Что нельзя делать 6 ноября
День не подходит для новых знакомств и романтических отношений. Считается, что ничего не получится. Не следует отгонять от себя белую собаку, если она подойдет на улице. Запрещено покупать обувь. Важно следить, чтобы 6 ноября не разбилось зеркало. Все дело в том, что осколки предвещают тяжелую болезнь и тому, кто его разбил, и его близким.
Что можно делать 6 ноября
День подходит для покупки или продажи квартиры, так как сделка окажется удачной. Рекомендуется погадать на суженого. Согласно приметам, он обязательно покажется. Интересно, что, если в Афанасьев день упасть в яму, то это предвещает про долгую и счастливую жизнь.