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6 ноября, источник: PrimaMedia.ru

«Сравняли с землей»: масштабная стройка в крупном районе «всполошила» приморцев

«Куда их столько?», — пишут местные жители в соцсетях.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке в районе Голубиная Падь начали сносить пристройки с кафе, также здесь уже разбирают здание бывшего пивзавода «Ливония». В будущем на этой территории появится новый жилой микрорайон с высотками.

Техника уже полностью снесла здания на Крылова, 10/3, 10/4 и 10/5, стр. 2. Сейчас приступили к разрушению бывших кафе «Джэки Чэн» и карачаевской кухни «Хант». Кадры с места работ опубликовал Telegram-канал «newsvlru» (18+). Вскоре наступит очередь здания пивзавода.

Местные жители рассказали о происходящем:

«Сравняли с землей уже»;

«Скоро будет сплошная пробка на районе»;

«Грохот стоит на всю округу».

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