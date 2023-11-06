6 ноября, источник: PrimaMedia.ru
«Сравняли с землей»: масштабная стройка в крупном районе «всполошила» приморцев
«Куда их столько?», — пишут местные жители в соцсетях.
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Во Владивостоке в районе Голубиная Падь начали сносить пристройки с кафе, также здесь уже разбирают здание бывшего пивзавода «Ливония». В будущем на этой территории появится новый жилой микрорайон с высотками.
Техника уже полностью снесла здания на Крылова, 10/3, 10/4 и 10/5, стр. 2. Сейчас приступили к разрушению бывших кафе «Джэки Чэн» и карачаевской кухни «Хант». Кадры с места работ опубликовал Telegram-канал «newsvlru» (18+). Вскоре наступит очередь здания пивзавода.
Местные жители рассказали о происходящем:
«Сравняли с землей уже»;
«Скоро будет сплошная пробка на районе»;
«Грохот стоит на всю округу».