6 ноября, источник: PrimaMedia.ru
Чтобы справиться с подтоплениями, во Владивостоке открывают ливневки
Бригады работают во всех районах города.
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Во Владивостоке, где за ночь выпала двойная норма осадков и подтопило многие улицы, городские службы открывают ливневые канализации, сообщает ИА Primamedia с ссылкой на администрацию Владивостока.
Спецтехника и бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» работают во всех районах города.
«На данный момент специалисты отдела инженерных сетей работают на Луговой, Иманской, проспекте 100-летия Владивостока, Набережной, Борисенко, Калинина, Пограничной», — сообщили в организации.
Автомобилистов призывают не ставить машины в потенциальных зонах подтоплений, не парковаться вблизи больших деревьев и подпорных стен.
Сообщить о проблемах в работе городского хозяйства можно по тел. ЕДДС 2222−333, а также в чат-бот @adm_vl_bot.