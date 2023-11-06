6 ноября, источник: Комсомольская правда
ФК «Иркутск» победил московское «Динамо-2»
Счет — 1:0.
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5 ноября, в Иркутске во дворце спорта «Труд» состоялся домашний матч с московской командой «Динамо-2». Итог матча — 1:0 в пользу иркутских футболистов.
— Спустя три года, вновь встречаем «Динамо-2» на нашем стадионе. И мы побеждаем в «Матче Сезона», — отмечают на официальной странице ФК «Иркутск» в социальных сетях.
Напомним, что в середине октября ФК «Иркутск» одержала победу в Твери. Также ранее состоялась игра с «Торпедо Москва-2», которая закончилась вничью.