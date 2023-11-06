6 ноября, новости Казахстана, источник: КазТАГ
Кайрат Боранбаев вышел на свободу
Астана. 6 ноября. КазТАГ — Бизнесмен Кайрат Боранбаев вышел на свободу, передает корреспондент агентства.
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«Осужденный К. Боранбаев, которому неотбытая часть лишения свободы заменена наказанием в виде ограничения свободы, был освобожден из мест лишения свободы 6 ноября», — подтвердили в пресс-службе комитета уголовно-исполнительной системы.
Отмечено, что Боранбаев отправился домой самостоятельно.
«Администрация учреждения вручает осужденному предписание о выезде к месту отбывания наказания с указанием маршрута и времени прибытия в службу пробации для постановки на учет и ведения пробационного контроля, куда направляются также характеризующие его материалы», — добавили в КУИС.
О том, что Боранбаев выходит на свободу под пробационный контроль по замене наказания стало известно 20 октября.
Напомним, Боранбаев 31 марта был приговорен к восьми годам заключения. 14 сентября агентство по финансовому мониторингу сообщило, что Боранбаев вернул государству активы на сумму Т120 млрд. 15 сентября бизнесмену сократили срок лишения свободы до шести лет заключения. 14 октября КазТАГ сообщал, что 100% акций нефтяной компании АО Phystech II в Мангистауской области, которую связывают с Боранбаевым, подарили государству. 16 октября сообщалось, что Боранбаев передал государству гостиницу Comfort Hotel Astana стоимостью Т1,4 млрд. 17 октября стало известно, что бизнесмен перевел выведенные за рубеж Т30 млрд в Фонд поддержки инфраструктуры образования. 18 октября сообщалось, что Боранбаев передал государству еще ряд активов в Астане, Алматы и Костанае почти на Т34 млрд. 19 октября стало известно, что бизнесмен передает государству нефтегазовое месторождение и две компании на общую сумму Т58,4 млрд.