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6 ноября, источник: AmurMedia.ru

В Приморье пошел «ледяной дождь»

В Лесозаводске стихия вызвала аварии на электросетях.

Источник: Примгидромет

В Лесозаводске циклон вызвал осадки в виде дождя со снегом. Обледенение линий ЛЭП привело к аварийному отключению электроснабжения, сообщает ИА Primamedia.

«Ледяной дождь» обесточил весь центр города. От электроэнергии отключены микрорайоны Ружино и Мира. По информации единой диспетчерской службы городского округа, на месте с 8:30 утра работают аварийные бригады.

Обледеневшие ветки падают на автомобили. На дорогах — гололедица. Местные власти призывают водителей не оставлять личный транспорт возле деревьев и по возможности отказаться от поездок, а пешеходов быть предельно осторожными.

Но, а для некоторых «ледяной дождь» стал поводом сделать красивые фотографии.

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