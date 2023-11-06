6 ноября, источник: AmurMedia.ru
В Приморье пошел «ледяной дождь»
В Лесозаводске стихия вызвала аварии на электросетях.
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В Лесозаводске циклон вызвал осадки в виде дождя со снегом. Обледенение линий ЛЭП привело к аварийному отключению электроснабжения, сообщает ИА Primamedia.
«Ледяной дождь» обесточил весь центр города. От электроэнергии отключены микрорайоны Ружино и Мира. По информации единой диспетчерской службы городского округа, на месте с 8:30 утра работают аварийные бригады.
Обледеневшие ветки падают на автомобили. На дорогах — гололедица. Местные власти призывают водителей не оставлять личный транспорт возле деревьев и по возможности отказаться от поездок, а пешеходов быть предельно осторожными.
Но, а для некоторых «ледяной дождь» стал поводом сделать красивые фотографии.