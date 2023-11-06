6 ноября, источник: АиФ Челябинск
Верба распустилась в ноябре в нацпарке «Таганай»
Это произошло из-за потепления.
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Верба во второй раз распустилась на Таганае. Это произошло из-за необычного для ноября тепла, сообщили в пресс-службе национального парка.
«Вербе не нужны яркие цветы, потому что невесомую пыльцу переносит ветер. А для насекомых-опылителей верба — настоящее спасение и “точка питания”, куда они наведываются, пока не начнут цвести другие растения», — говорят специалисты.
Ранее из-за теплой осени на Таганае во второй раз зацвела брусника, а в конце октября под снегом еще можно было найти съедобные лисички.