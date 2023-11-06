6 ноября, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Минувшей ночью казахстанцы наблюдали крайне редкое явление
Северное сияние наблюдали жители Северо-Казахстанской и Акмолинской областей ночью на 6 ноября.
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АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. В ночь с 5 на 6 ноября 2023 года в северных, восточных и центральных регионах республики наблюдалось полярное сияние, сообщает РГП «Казгидромет».
Северное сияние наблюдали жители Северо-Казахстанской и Акмолинской областей минувшей ночью.
По словам местным жителей, северное сияние длилось минут 10−15.
Зеленовато-розовую с алыми оттенками красоту наблюдали и в других точках земного шара после начала сильнейшей магнитной бури. Метеорологическое явление несвойственно нашим широтам, и его крайне редко можно увидеть на территории страны, подчеркнули в метеослужбе.
На Земле вечером 5 ноября зарегистрировали мощную магнитную бурю уровня G3. Степень возмущенности магнитного поля Земли за последние 24 часа достигла уровня G3, что по пятибалльной шкале означает сильную степень.
G5 — экстремально сильные, масштабные проблемы с электросетью, вызывающие полное отключение и серьезные неполадки в работе спутников, радиосвязи.
Северное сияние — природное явление оптического характера, при котором светится верхний слой атмосферы из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного света.