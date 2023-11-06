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6 ноября, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Минувшей ночью казахстанцы наблюдали крайне редкое явление

Северное сияние наблюдали жители Северо-Казахстанской и Акмолинской областей ночью на 6 ноября.

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Источник: Skopetro

АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. В ночь с 5 на 6 ноября 2023 года в северных, восточных и центральных регионах республики наблюдалось полярное сияние, сообщает РГП «Казгидромет».

Северное сияние наблюдали жители Северо-Казахстанской и Акмолинской областей минувшей ночью.

По словам местным жителей, северное сияние длилось минут 10−15.

Зеленовато-розовую с алыми оттенками красоту наблюдали и в других точках земного шара после начала сильнейшей магнитной бури. Метеорологическое явление несвойственно нашим широтам, и его крайне редко можно увидеть на территории страны, подчеркнули в метеослужбе.

На Земле вечером 5 ноября зарегистрировали мощную магнитную бурю уровня G3. Степень возмущенности магнитного поля Земли за последние 24 часа достигла уровня G3, что по пятибалльной шкале означает сильную степень.

G5 — экстремально сильные, масштабные проблемы с электросетью, вызывающие полное отключение и серьезные неполадки в работе спутников, радиосвязи.

Северное сияние — природное явление оптического характера, при котором светится верхний слой атмосферы из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного света.

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