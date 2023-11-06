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6 ноября, новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Сильная магнитная буря накрыла Землю

В ночь на понедельник на юге Беларуси наблюдали северное сияние, оно было вызвано мощной вспышкой на Солнце.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Сильная магнитная буря произошла в субботу, 5 ноября, сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ИПГ).

«Во второй половине суток 5 ноября зарегистрирована магнитная буря», — отмечается в сообщении.

Ранее ученые зафиксировали магнитные вспышки на Солнце.

На пике магнитное возмущение достигло уровня G3, который считается высоким: минимальный — G1, G5 считается экстремальным.

Специалисты предупреждают, что могут наблюдаться перебои со связью и в работе техники. Ощутят на себе влияние бури и метеозависимые люди.

Но уже к вечеру геомагнитная активность начнет ослабевать.

Напомним, в ночь на понедельник по югу Беларуси, а также в некоторых регионах РФ наблюдали северное сияние, оно было вызвано мощной вспышкой на Солнце.

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