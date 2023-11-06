6 ноября, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Сильная магнитная буря накрыла Землю
В ночь на понедельник на юге Беларуси наблюдали северное сияние, оно было вызвано мощной вспышкой на Солнце.
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МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Сильная магнитная буря произошла в субботу, 5 ноября, сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ИПГ).
«Во второй половине суток 5 ноября зарегистрирована магнитная буря», — отмечается в сообщении.
Ранее ученые зафиксировали магнитные вспышки на Солнце.
На пике магнитное возмущение достигло уровня G3, который считается высоким: минимальный — G1, G5 считается экстремальным.
Специалисты предупреждают, что могут наблюдаться перебои со связью и в работе техники. Ощутят на себе влияние бури и метеозависимые люди.
Но уже к вечеру геомагнитная активность начнет ослабевать.
Напомним, в ночь на понедельник по югу Беларуси, а также в некоторых регионах РФ наблюдали северное сияние, оно было вызвано мощной вспышкой на Солнце.