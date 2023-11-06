12:11 (мск), источник: MOS.Ru
Пригородные поезда подготовили к зиме
Специалисты перевели на зимний режим вентиляционные и климатические установки, проверили исправность электрооборудования, систем отопления и обогрева лобовых стекол и другое.
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Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании завершили осеннюю сезонную подготовку собственного и арендованного подвижного состава. Для работы в холодное время года проверили 301 поезд — 276 собственных составов компании и 25 арендованных. Это современные «Иволги», ЭП2ДМ и ЭП2Д, а также другие модели.
Остальные арендованные поезда проверили сотрудники ОАО «Российские железные дороги».
Во время подготовки к сезонным холодам специалисты перевели на зимний режим вентиляционные и климатические установки. Кроме того, проверили исправность систем обогрева лобовых стекол и электрооборудования, состояние уплотнителей всех дверей и окон. В вагонах электропоездов и рельсовых автобусов протестировали систему отопления. Для сохранения тепла и поддержания комфортной для пассажиров температуры также провели диагностику кондиционеров, осушителей и обеззараживателей.
На случай обледенения контактной сети депо обеспечили дополнительным запасом антигололедной смазки для токоприемников. Специалисты локомотивных бригад получили инструкции, как работать в затрудненных погодных условиях.
Сезонная подготовка подвижного состава проходит дважды в год — весной и осенью. Это необходимо для перевозки пассажиров с учетом всех возможных погодно-климатических условий.