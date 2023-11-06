6 ноября, источник: АиФ Кузбасc
Мэр Кузнецов поздравил с юбилеем Новокузнецкий драматический театр
Символу города — драмтеатру исполнилось 90 лет.
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6 ноября исполнилось 90 лет Новокузнецкому драматическому театру.
В своём Телеграм-канале мэр города Сергей Кузнецов опубликовал поздравление сотрудникам Новокузнецкого драматического, отметив, что театр является символом города и он один из лучших в России.
Глава города подчеркнул важность театра для жителей, начиная со времён строительства металлургического комбината: «Театр стал глотком свежего воздуха. Приходя на спектакль, люди видели свет, радость, зал Сталинского драматического театра всегда был переполнен. Удивительная, насыщенная история у нашего театра. И я верю, успешное, творческое будущее».