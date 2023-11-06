6 ноября, новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Болат Назарбаев находится в реанимации
В Центральной клинической больнице Алматы Zakon.kz рассказали о состоянии Болата Назарбаева.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как говорится в сообщении за 6 ноября 2023 года, младший брат Нурсултана Назарбаева находится в реанимационном отделении.
«В соответствии с действующим законодательством личную и персональную информацию, касающуюся состояния пациента, мы не имеем права разглашать без согласия родственников. Прокомментировать данный вопрос не имеем возможности».
Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области.
С 1997 года возглавлял холдинг BN Invest. В 2016 году он основал общественный фонд «Салиқалы ұрпақ». В том же году был награжден орденом «Парасат».