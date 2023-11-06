6 ноября, источник: РИА "Воронеж"
В небе над Воронежской областью заметили северное сияние: фото
Его появление связано с сильными магнитными бурями.
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В ночь на понедельник, 6 ноября, жители Воронежской области могли наблюдать редкое для региона явление — северное сияние. Его было видно в разных районах области, а также в областном центре. Воронежцы сняли на фото природное явление и опубликовали снимки в социальных сетях. По словам специалистов, появление северного сияния связано с магнитными бурями.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики, степень возмущенности магнитного поля Земли поднялась до уровня G3, что считается сильным по шкале из пяти показателей.
Ранее РИА «Воронеж» публиковало снимки северного сияния, которые сделали в апреле 2023 года в Россоши. Тогда степень возмущенности магнитного поля Земли была на уровне G4.