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Главные новости к вечеру 7 ноября
03:15 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Гололед сковал Авиагородок в Хабаровске: фото

И снова крик о помощи от жителей Авиагородка в Хабаровске.

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фотографии
34
фотографии
34
фотографии

Микрорайон, соседствующий с международным аэропортом, стал словно невидимым. Убогость дворов и улиц не замечают ни «управляйки», ни те, что сидят повыше. А район в свое время заселяли авиаторы и надеялись, что все здесь будет как у людей. Вышло иначе — летом ямы и лужи, а сейчас того хуже — гололед такой, что страшно выходить на улицу. Чтобы не поскользнуться и не ушибиться, хабаровчанам приходится маневрировать не хуже байкеров на дорогах.

Жители надеются, что УК хоть что-то предпримет для безопасности людей. Лед сковал дороги на Матвеевском шоссе, 1 А, 13, и Мирная, 5, 7, 10, 12 А также по другим адресам. Фото, где можно вывихнуть суставы, сломать руки и ноги в нашем фоторепортаже.

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