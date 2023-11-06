6 ноября, источник: Время
Сергей Пахомов из Арзамаса погиб в ходе СВО
Он посмертно награждён орденом Мужества.
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Сергей Пахомов из Арзамаса погиб в ходе СВО. Об этом сообщается в группе «Страйкбол в Арзамасе».
«Соболезнования родным и близким, передают страйкболисты нашего города. Его знали как доброго, смелого и справедливого человека! Спи спокойно брат!» — сказано в публикации.
Сообщатся, что боец посмертно награждён орденом Мужества.