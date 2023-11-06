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6 ноября, источник: АиФ Кузбасc

Стенд КуZбасса пользуется большой популярностью на ВДНХ в Москве

Экспозиция привлекла внимание руководства страны.

На Международной выставке «Россия», проходящей в эти дни на ВДНХ, Кузбасс представлен стендом «КуZбасс. Будущее здесь». Накануне с ним ознакомился заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

Вице-премьер отметил, что страна полностью покрывает собственную энергетическую безопасность, снабжая жителей страны углем и электричеством, а в планах только укрепление высоких показателей угольной отрасли. Об том рассказал губернатор региона.

16 ноября пройдёт презентация КуZбасса в Дни Сибирского федерального округа.

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