6 ноября, источник: АиФ Челябинск
Профессор ЧелГУ Ирина Удлер ушла из жизни в Челябинске
Ирины Михайловны не стало на 85-м году жизни.
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Доктор филологических наук, профессор кафедры теории медиа журфака ЧелГУ Ирина Удлер на 85-м году ушла из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Ирины Михайловны не стало 5 ноября. В Челябинском госуниверситете она преподавала с 1991 года. Её научной специализацией были афро-американская литература и журналистика. Ирина Удлер является автором около 150 работ, в том числе первой отечественной монографии, докторской диссертации и цикла статей, посвящённых архетипическому жанру всей афро-американской литературы и публицистики — повествованиям американских невольников
«Ирина Михайловна — замечательный учёный и выдающийся преподаватель, человек глубокий и нравственный, я бы даже сказал — моральный камертон для всех нас. Она учила не столько читать, сколько понимать текст, его автора, анализировать контекст. Она прививала обществу культуру и умение мыслить», — отметил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.
Выпускники ЧелГУ помнят знаменитые «списки Удлер» — подборки зарубежной литературы, куда входили как классические, так и современные произведения.
Время и место прощания с Ириной Удлер станет известно позже.