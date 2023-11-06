Восемь способов замедлить старение назвали врачи

Как пишет NBC News 6 ноября, ученые Колумбийского университета доказали: нужно следовать всего восьми правилам здорового образа жизни, чтобы стареть медленнее. Соблюдение этих правил снижает риск преждевременной смерти от болезней сердца.
Правильно питайтесь. Употребляйте больше овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, морепродуктов и источников «здорового» протеина. Сократите употребление фастфуда, соли, сахара, пальмового масла и алкоголя.
Поддерживайте физическую активность. 150 минут умеренной физической активности и две интенсивные физические тренировки в неделю помогут медленнее стареть.
Не курите. По утверждению кардиологов, связанные с курением заболевания — одна из наиболее распространенных причин преждевременной смерти.
Избегайте недосыпа. Лучше всего спать от семи до девяти часов в сутки.
Следите за весом. Посчитайте свой индекс массы тела (поделите свой вес на рост в метрах). Если соотношение от 18,5 до 25, все в порядке. Если больше — поставьте перед собой цель сбросить вес хотя бы на 3−5% и разработайте индивидуальную программу похудения.
Контролируйте уровень холестерина. Идеально, если он ниже 70. Уровень холестерина выше 100 может спровоцировать различные болезни. Отслеживайте уровень сахара в крови. У здорового человека его содержание ниже 100 мг/дл. При 100−125 мг/дл всерьез задумайтесь о здоровье, есть риск сахарного диабета.
Регулярно проверяйте давление. У большинства людей оптимальные показатели — 120/80.
Американские врачи указывают, что даже соблюдение нескольких правил может оказать эффект. Например, 41-летний человек, следующий большинству этих советов, фактически будет чувствовать себя на 36. А 53-летний человек с хроническим недосыпом, отсутствием физической активности и высоким холестерином будет ощущать себя примерно на 57.
Ученые проанализировали данные о здоровье 6,5 тыс. человек и выяснили, что за счет правильного образа жизни можно «сэкономить» до пяти лет активной жизни и молодости. При этом восемь правил от кардиологов можно адаптировать под собственный организм (в умеренных пределах).
«Мы привыкли думать, что здоровье сердца на 50% зависит от наследственности и на 50% — от образа жизни. Но это исследование показывает, что здоровый образ жизни важнее генетики», — заявила доктор Аннапурна Кини, директор кардиологической лаборатории одной из больниц Нью-Йорка.