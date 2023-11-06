Прочность нового путепровода возле аэропорта проверили четыре танка

По результатам испытания, путепровод успешно выдержал нагрузку, превышающую допустимую во время эксплуатации, что свидетельствует о его выносливости, добавили в министерстве.
Мост состоит из основного пролета длиной 438,5 метров и шириной 46,2 метра, а также двух клеверных и четырех дугообразных съездов. Это исключит необходимость разворота и предотвратит пересечение транспортных потоков. Расчетная скорость на автодороге составит 70 километров в час, а пропускная способность мостового сооружения возрастет с 9−10 тысяч до 20 тысяч автомобилей в сутки. Консультантами проекта выступают российские специалисты.
Интересно, что при строительстве новых пролетов моста применяются две технологии: с балочным и монолитным перекрытием, раньше использовалась только одна из них. Важно, что на путепроводе предусмотрены тротуары шириной 1,5 м и велодорожки шириной 1,2 м, а также пешеходные переходы, так как обычно путепроводы становятся непреодолимым препятствием для пешеходов.
Обновленный мост планируется запустить до конца 2024 года..
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