Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
6 ноября, новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Прочность нового путепровода возле аэропорта проверили четыре танка

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Минтранс провел необычный тест на прочность строящегося моста возле аэропорта. Это тот самый мост, где не так давно произошло обрушение балок. Чтобы доказать, что он прочный, чиновники загнали туда четыре танка, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«Проведено испытание по итогам первого этапа строительно-монтажных работ путепровода, связывающего улицу Бабура и Международный аэропорт “Ташкент”. В ходе испытания 4 военных танка (по 40 тонн каждый) были загружены в 4 автотрейлера (по 35 тонн каждый), тем самым общая нагрузка на путепровод составила 300 тонн», — отметили в министерстве.

По результатам испытания, путепровод успешно выдержал нагрузку, превышающую допустимую во время эксплуатации, что свидетельствует о его выносливости, добавили в министерстве.

Мост состоит из основного пролета длиной 438,5 метров и шириной 46,2 метра, а также двух клеверных и четырех дугообразных съездов. Это исключит необходимость разворота и предотвратит пересечение транспортных потоков. Расчетная скорость на автодороге составит 70 километров в час, а пропускная способность мостового сооружения возрастет с 9−10 тысяч до 20 тысяч автомобилей в сутки. Консультантами проекта выступают российские специалисты.

Интересно, что при строительстве новых пролетов моста применяются две технологии: с балочным и монолитным перекрытием, раньше использовалась только одна из них. Важно, что на путепроводе предусмотрены тротуары шириной 1,5 м и велодорожки шириной 1,2 м, а также пешеходные переходы, так как обычно путепроводы становятся непреодолимым препятствием для пешеходов.

Обновленный мост планируется запустить до конца 2024 года..

Самые быстрые новости в Телеграм. Присоединяйтесь.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Silk Road Samarkand представляет туристический потенциал Узбекистана на выставке Лондоне
Не так страшен грипп, как его осложнения. При этом вакцина эффективна в 90 процентах случаев – Минздрав
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта