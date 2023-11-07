00:59 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в день Тавифы 7 ноября, который называют Дедовские плачи
Что можно и нельзя делать в день Тавифы 7 ноября на Дедовские плачи.
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Православная церковь 7 ноября вспоминает святую Тавифу. В народе отмечают день Тавифы. Есть еще одно название у праздника — Дедовские плачи. Считалось, 7 ноября всегда идут дожди или снег.
Народные приметы на 7 ноября
Если на деревьях все еще много листьев, то зима окажется затяжной. В том случае, если выпало много снега, то это говорит про богатый урожай злаковых культур. Туман в утреннее время предвещает оттепель. Звезды, которые тускло светятся на небе, предупреждают про холодный день.
Что нельзя делать 7 ноября
Запрещено есть хлеб. Согласно приметам, год будет тяжелым. Женщинам запрещено плакать в подушку, так как это грозит чередой неприятностей. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Считается, что это грозит горем.
Что можно делать 7 ноября
По традиции, в этот день было принято ходить на кладбища, а также зажигать поминальные свечи. Дома поминальный стол, за которым собирались родственники. Кроме того, пирогами и блинами со стола было принято угощать нуждающихся.