03:58 (мск), источник: AmurMedia.ru
Ушел из жизни почетный профессор ДВГМУ Владимир Дьяченко
Прощание состоится 9 ноября в 13.00 в ритуальном зале колумбария Матвеевского кладбища.
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5 ноября 2023 года ушел из жизни профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения, доктор медицинских наук, почетный профессор Дальневосточного государственного медицинского университета Владимир Гаврилович Дьяченко.
В. Г. Дьяченко родился 15 апреля 1944 года в г. Николаевск-на-Амуре. В 1968 году окончил Хабаровский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия». В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Физическое развитие и смертность новорожденных и детей первых семи лет жизни в сельской местности», в 2001 году — докторскую диссертацию по теме «Научное обоснование системы охраны здоровья детей в условиях социально-экономических реформ 1990−1999 гг. в территориях с низкой плотностью населения». С 1968 по 1978 годы работал врачом-педиатром в медицинских учреждениях Хабаровского края. В 1978 году был назначен главным врачом Детской краевой клинической больницы. В период с 1984 по 2000 годы работал заместителем директора департамента здравоохранения администрации Хабаровского края, заместителем директора Хабаровского краевого фонда ОМС, консультантом в детском реанимационном отделении Детской краевой клинической больницы.
Подготовил 12 кандидатов медицинских наук и 2 докторов медицинских наук. Автор более 300 научных статей, 11 монографий. Является одним из основателей научной школы «Разработка научных основ охраны здоровья и дальнейшего развития здравоохранения Дальневосточного региона России». Награжден Почетной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации, знаком «Отличник здравоохранения», нагрудным знаком «Признание и почет». За активное участие в подготовке организаторов здравоохранения, значительный вклад в развитие здравоохранения Хабаровского края и ДФО решением ученого совета ДВГМУ Владимиру Гавриловичу Дьяченко было присвоено звание «Почетный профессор Дальневосточного государственного медицинского университета».
Богатый жизненный и профессиональный опыт позволял ему вести обучение студентов, ординаторов, аспирантов и врачей-организаторов здравоохранения на самом высоком уровне. Его всегда отличали яркая внутренняя харизма, безграничное жизнелюбие, ясность и проникновенность ума, креативность, неравнодушие и желание всегда прийти на помощь. При решении любых проблем он всегда находил нестандартные, но верные решения. Все эти качества позволили Владимиру Гавриловичу заслужить всеобщую любовь и признание, глубокое уважение учеников, соратников, друзей.
Университет прощается с настоящим профессионалом, человеком, отдавшим все годы своей жизни здравоохранению Дальнего Востока.
Ректорат, ученый совет и коллектив кафедры общественного здоровья и здравоохранения выражают глубокие соболезнования родным и близким, всем кто знал и работал с Владимиром Гавриловичем.
Прощание состоится 9 ноября 2023 в 13.00 в ритуальном зале колумбария Матвеевского кладбища.