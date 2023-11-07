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03:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ушел из жизни почетный профессор ДВГМУ Владимир Дьяченко

Прощание состоится 9 ноября в 13.00 в ритуальном зале колумбария Матвеевского кладбища.

Источник: ДВГМУ

5 ноября 2023 года ушел из жизни профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения, доктор медицинских наук, почетный профессор Дальневосточного государственного медицинского университета Владимир Гаврилович Дьяченко.

В. Г. Дьяченко родился 15 апреля 1944 года в г. Николаевск-на-Амуре. В 1968 году окончил Хабаровский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия». В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Физическое развитие и смертность новорожденных и детей первых семи лет жизни в сельской местности», в 2001 году — докторскую диссертацию по теме «Научное обоснование системы охраны здоровья детей в условиях социально-экономических реформ 1990−1999 гг. в территориях с низкой плотностью населения». С 1968 по 1978 годы работал врачом-педиатром в медицинских учреждениях Хабаровского края. В 1978 году был назначен главным врачом Детской краевой клинической больницы. В период с 1984 по 2000 годы работал заместителем директора департамента здравоохранения администрации Хабаровского края, заместителем директора Хабаровского краевого фонда ОМС, консультантом в детском реанимационном отделении Детской краевой клинической больницы.

С 1998 года преподавал на кафедре госпитальной педиатрии ДВГМУ. С 2000 года работал в должности профессора на кафедре общественного здоровья и здравоохранения. С 2006 по 2009 годы возглавлял научно-исследовательскую лабораторию общественного здоровья и здравоохранения ДВГМУ. С 2005 по 2010 годы являлся председателем диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение».

Подготовил 12 кандидатов медицинских наук и 2 докторов медицинских наук. Автор более 300 научных статей, 11 монографий. Является одним из основателей научной школы «Разработка научных основ охраны здоровья и дальнейшего развития здравоохранения Дальневосточного региона России». Награжден Почетной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации, знаком «Отличник здравоохранения», нагрудным знаком «Признание и почет». За активное участие в подготовке организаторов здравоохранения, значительный вклад в развитие здравоохранения Хабаровского края и ДФО решением ученого совета ДВГМУ Владимиру Гавриловичу Дьяченко было присвоено звание «Почетный профессор Дальневосточного государственного медицинского университета».

Владимир Гаврилович — талантливый ученый, педагог, новатор, сподвижник всего нового, прогрессивного и, в то же время, хранитель лучших традиций отечественной науки.

Богатый жизненный и профессиональный опыт позволял ему вести обучение студентов, ординаторов, аспирантов и врачей-организаторов здравоохранения на самом высоком уровне. Его всегда отличали яркая внутренняя харизма, безграничное жизнелюбие, ясность и проникновенность ума, креативность, неравнодушие и желание всегда прийти на помощь. При решении любых проблем он всегда находил нестандартные, но верные решения. Все эти качества позволили Владимиру Гавриловичу заслужить всеобщую любовь и признание, глубокое уважение учеников, соратников, друзей.

Университет прощается с настоящим профессионалом, человеком, отдавшим все годы своей жизни здравоохранению Дальнего Востока.

Ректорат, ученый совет и коллектив кафедры общественного здоровья и здравоохранения выражают глубокие соболезнования родным и близким, всем кто знал и работал с Владимиром Гавриловичем.

Прощание состоится 9 ноября 2023 в 13.00 в ритуальном зале колумбария Матвеевского кладбища.

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