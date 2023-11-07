Семьям с детьми дадут по 8500 рублей: новости вторника

Как сообщали на сайте Социального фонда РФ, речь идет о ежемесячном пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет. Получить деньги могут не только родители, но и родственники, которые находятся в декретном отпуске, ухаживая за малышом.
Сумма пособия зависит от среднего заработка родителя за последние два календарных года. В 2023 году минимальный размер выплаты составляет 8591,47 рубля, максимальный — 33 281,8 рубля.
Для получения пособия необходимо обратиться в отделение соцзащиты.
Ранее «ФедералПресс» писал, что некоторые пенсионеры 1 декабря смогут получить надбавку, сумма которой составит 2500 рублей.