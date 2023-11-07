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03:44 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Семьям с детьми дадут по 8500 рублей: новости вторника

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября, ФедералПресс. Миллионы россиян получат денежную выплату от государства, сумма которой составит от 8500 рублей. Деньги поступят на карты «Мир».

Источник: Reuters

Как сообщали на сайте Социального фонда РФ, речь идет о ежемесячном пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет. Получить деньги могут не только родители, но и родственники, которые находятся в декретном отпуске, ухаживая за малышом.

Сумма пособия зависит от среднего заработка родителя за последние два календарных года. В 2023 году минимальный размер выплаты составляет 8591,47 рубля, максимальный — 33 281,8 рубля.

Для получения пособия необходимо обратиться в отделение соцзащиты.

Ранее «ФедералПресс» писал, что некоторые пенсионеры 1 декабря смогут получить надбавку, сумма которой составит 2500 рублей.

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