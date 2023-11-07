04:36 (мск), источник: АиФ Хабаровск
В Хабаровске из-за непогоды перенесены авиарейсы
На городском аэродроме ввели режим ограниченной видимости.
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В Хабаровске из-за непогоды перенесли время вылета нескольких авиарейсов. Об этм сообщил Telegram-канал международного аэропорта.
Из-за прохождения снежного циклона утром 7 ноября на городском аэродроме ввели режим ограниченной видимости. Службы аэропорта проводят уборку территории, а также обрабатывают самолёты специальными веществами, чтобы предотвратить обледенение. После прохождения всех необходимых процедур рейсы отправляются по готовности.
Часть самолётов сегодня вылетит позже установленного графика. По метеоусловиям в Хабаровске перенесено время вылета рейсов в Южно-Сахалинск, Владивосток, Читу, Охотск, Чумикан и Николаевск-на-Амуре. По метеоусловиям на конечной точке маршрута пока перенесён только рейс в Ноглики.