04:33 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Циклон и десятибалльные пробки: цены на такси взлетели в Хабаровске
Стоимость поездок начинается от 600 рублей.
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Утро 7 ноября после длинных праздничных выходных хабаровчане встретили в пробках. Сильная метель, начавшаяся в краевой столице еще в понедельник, сковала дороги 8−10 балльными пробками, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Даже в 10 утра, когда обычно заканчивается час пик, улицы города на картах по-прежнему выделены красным. При чем заторы наблюдаются во всех районах Хабаровска, от Южного, до Северного.
На фоне пробок и бушующего циклона в краевой столице взлетели цены на такси. В среднем стоимость услуг перевозчиков повысилась в три раза.
Так, например, доехать от остановки Топографический техникум (Северный микрорайон) до площади им. Ленина можно минимум за 766 рублей. При этом машину придется подождать — время подачи начинается от 15 минут. Чтобы добраться из Южного в центр города жителям краевой столицы придется заплатить минимум 868 рублей. Даже небольшую поездку, например, от улицы Ленина до Муравьева-Амурского предлагается проехать почти за 450 ₽. И всё это — тариф «Эконом».
— Заказов в разы больше, чем машин. Движение по пути затруднено, чем дольше поездка, тем дороже, — сообщается в приложении одного из крупных агрегаторов. Напомним, из-за циклона в Хабаровском крае и ЕАО также перекрыты федеральные трассы. Движение пассажирских автобусов и грузовиков ограничено по трассе Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре, а также, с 10:00, на автомобильной дороге «Амур» — от столицы региона до Облучья (ЕАО).