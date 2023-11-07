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07:46 (мск), источник: dostup1.ru

Как будто бы весна: Южный ветер принес аномально теплую погоду в Челябинскую область

До 10 ноября температура воздуха на Урале будет на 6−7 градусов выше нормы.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°

Переменную облачность, преимущественно без осадков, утром местами туманы и изморозь, плюс 3−8 обещают синоптики на Южном Урале во вторник, 7 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ветер будет южной четверти 3−8 м/с, кое-где порывы до 11 м/с.

В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 3−5, ветер южный 3−8 м/с.

В 6.30 утра в центре города около нуля, влажность воздуха 95%, ветер юго-западный 5−8 м/с, атмосферное давление в пределах нормы — 744 мм ртутного столба.

По данным главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, 7—10 ноября ночью ожидается от плюс 1 до минус 4, днем — от нуля до плюс 5, что на 6−7 градусов выше нормы. «Существенных осадков 6—8 ноября не ожидается, 9−10-го местами выпадет слабый дождь с мокрым снегом. На неочищенных участках дорог кое-где сохранится гололедица», — говорит специалист.

По ее словам, 11—12 ноября при движении через Урал западного циклона выпадут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, вновь образуется снежный покров, порывистый ветер усилится до 15−16 м/с. Вероятны гололедные явления, поскольку температура будет понижаться: 12 ноября — до минус 5, 13 ноября ночью — до минус 5−10, днем — до минус 3−7.

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