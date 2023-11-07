07:46 (мск), источник: dostup1.ru
Как будто бы весна: Южный ветер принес аномально теплую погоду в Челябинскую область
До 10 ноября температура воздуха на Урале будет на 6−7 градусов выше нормы.
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Переменную облачность, преимущественно без осадков, утром местами туманы и изморозь, плюс 3−8 обещают синоптики на Южном Урале во вторник, 7 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ветер будет южной четверти 3−8 м/с, кое-где порывы до 11 м/с.
В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 3−5, ветер южный 3−8 м/с.
В 6.30 утра в центре города около нуля, влажность воздуха 95%, ветер юго-западный 5−8 м/с, атмосферное давление в пределах нормы — 744 мм ртутного столба.
По данным главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко,
По ее словам,