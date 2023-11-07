07:16 (мск), источник: АиФ Красноярск
В Красноярском крае растёт потребность в работниках на удалёнке
Количество вакансий, предлагающих работу на удалёнке в Красноярском крае, увеличилось в два раза.
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В Красноярском крае выросла потребность в работниках на удалёнке на 141%. Об этом сообщают аналитики портала HH.RU.
По сравнению с 2022 годом количество вакансий, предлагающих работу удалённо выросло в два раза. В 2023 году опубликовано около 7300 вакансий с удалённым режимом работы. В основном такие сотрудники требуются в сфере информационных технологий и интернета.
«35% соискателей считают, что они наиболее эффективно работают в полностью удаленном режиме, и только 11% ответили, что максимально эффективны при работе в офисе», — отмечают аналитики.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае сократилось количество профессиональных заболеваний.