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07:21 (мск), источник: AmurMedia.ru

Метель пока не позволяет подрядчикам приступить к полноценной уборке снега в Хабаровске

Ненастье с утра сносит крыши, валит деревья и создает километровые заторы на автомобильных дорогах краевого центра.

Источник: Freepik

Снежный циклон зашел на территорию Хабаровска и утром стало очевидно, что его как говориться, неждали от слова «совсем». Разгулявшееся ненастье продолжает валить деревья, сносить крыши и элементы фасада зданий, а также наметать сугробы на дорогах и тротуарах краевого центра. По словам синоптиков, метель прекратится в городе лишь под утро среды, сообщает корреспондент ИА AmurMedia.

Сейчас порывы ветра не позволяют подрядным организациям приступить к полномасштабной уборке снега. Например в Кировском районе работники выйдут на бой с сугробами лишь после обеда, когда метель хотя бы немного сбавит обороты.

— Мы ежечастно мониторим ситуацию на улицах района и слава богу деревья у нас не падали. К сожалению, подрядчик из-за метели выйдет на уборку снега только после обеда, чтобы жители Кировского района нормально могли до дома добраться, — рассказала заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом по жилищно-коммунальному хозяйству Юлия Загурская.

Напомним, снежный циклон, который накрыл Хабаровск в начале рабочей недели, будет проверять горожан на прочность до утра среды. Метель пришла в регион с юга и сейчас постепенно перемещается в сторону Приморья.

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