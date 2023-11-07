10:28 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
На Урале скоропостижно скончался директор Центра культуры «Эльмаш»
Директор Центра культуры «Эльмаш» Екатеринбурга Анатолий Бахарев скоропостижно скончался.
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Об этом написал в соцсетях глава Окружного Дома офицеров Андрей Зуев.
Заслуженному работнику культуры России было 68 лет. Причина смерти не называется. По неофициальным данным, у него возникли проблемы с сердцем.
Бахарев возглавлял центр с 2018 года. Также он курировал культурно-досуговую сферу Екатеринбурга.
«В какой-то степени мы все его воспитанники», — сказал Зуев.