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Главные новости к вечеру 7 ноября
10:28 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

На Урале скоропостижно скончался директор Центра культуры «Эльмаш»

Директор Центра культуры «Эльмаш» Екатеринбурга Анатолий Бахарев скоропостижно скончался.

Об этом написал в соцсетях глава Окружного Дома офицеров Андрей Зуев.

Заслуженному работнику культуры России было 68 лет. Причина смерти не называется. По неофициальным данным, у него возникли проблемы с сердцем.

Бахарев возглавлял центр с 2018 года. Также он курировал культурно-досуговую сферу Екатеринбурга.

«В какой-то степени мы все его воспитанники», — сказал Зуев.

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