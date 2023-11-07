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08:48 (мск), источник: Калининград.Ru

Синоптики прогнозируют пасмурную и тёплую рабочую неделю в Калининграде

Температура воздуха составит около +10°С.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Калининград.Ru

В Калининградской области ожидается тёплая и пасмурная рабочая неделя. Со вторника по пятницу синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

По данным Гидрометцентра РФ, на территории региона установится облачная погода. Температура воздуха днём составит +8…10°С. Ночью столбик термометра опустится до +4…6°С. Скорость ветра не превысит пяти метров в секунду.

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