08:48 (мск), источник: Калининград.Ru
Синоптики прогнозируют пасмурную и тёплую рабочую неделю в Калининграде
Температура воздуха составит около +10°С.
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В Калининградской области ожидается тёплая и пасмурная рабочая неделя. Со вторника по пятницу синоптики прогнозируют кратковременные дожди.
По данным Гидрометцентра РФ, на территории региона установится облачная погода. Температура воздуха днём составит +8…10°С. Ночью столбик термометра опустится до +4…6°С. Скорость ветра не превысит пяти метров в секунду.