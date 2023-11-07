08:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Ремонт дороги Баяндай — Нагалык завершился в Иркутской области
На него выделили 560 млн рублей.
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В Иркутской области сдали в эксплуатацию участок дороги Баяндай — Нагалык протяженностью 15 километров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
— Рабочие выровняли дорогу, установили шесть водопропускных труб, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, нанесли дорожную разметку, установили знаки и ограждения., — рассказывают в правительстве.
А на территории населенных пунктов смонтировали освещение и тротуары. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что дорога ведет к туристическому месту — санаторию Нагалык. Туда приезжают из-за лечебной грязи. Капитальный ремонт вели два года. Стоимость работ составила 560 млн рублей.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о недобросовестной матери, с которой взыскали 1,2 миллиона за неуплату алиментов трем детям.