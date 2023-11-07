11:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru
О погоде на предстоящую рабочую неделю в Приморье рассказали синоптики
Во Владивостоке будет и морозно, и дождливо.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Синоптики рассказали, какую погоду ждать приморцам на рабочей неделе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Примгидромет».
В предстоящую среду, 8 ноября, гребень антициклона обусловит погоду без осадков. Ночь будет морозной: −7…-14 °C, на побережье −1…-6 °C. Днем в нижней тропосфере начнется трансформация холодной воздушной массы в сторону тепла, и столбики термометров поднимутся до +1…+7 °C, на севере 0…-2 °C.
В четверг, 9 ноября, погода резко ухудшится. Ранее об этом сообщил и главный синоптик Приморья Борис Кубай. Со стороны Китая подойдет новый циклон и принесет очередную порцию разнообразных осадков: и дождь вперемешку со снегом, и снег, и дождь по отдельности. Ожидаются гололедные явления: налипание мокрого снега и гололед, на дорогах гололедица. При этом потеплеет на 1−4 градуса.
В пятницу, 10 ноября, циклон сместится на Сахалин, вслед за ним на Приморье вторгнется гребень континентального антициклона, и снова похолодает. Осадки в основном прекратятся, небольшой снег задержится только местами в центральных районах. Ночью температура понизится от −1 °C на юге до −13 °C на севере. День прохладный: −3…-8 °C, на побережье около 0.
В четверг пройдет дождь при температуре +2…+6 °C.
Последний рабочий день, пятница, ожидается без осадков и холодной, ночью −3…-6 °C, днем 0…-2 °C. При сильном северо-западном ветре на ощущение будет казаться прохладнее.