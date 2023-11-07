11:27 (мск), источник: Комсомольская правда
Единственный путь: микрорайон Подгаева лишился проезда
Автомобили не могут проехать по улице Подгаева в Хабаровске.
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Сильный снегопад, обрушившийся на Хабаровск, привел к серьезным трудностям для жителей города. Улица Подгаева оказалась полностью перекрыта. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Судя по всему, машины застряли посреди дороги из-за большого количества снега. Заехав на участок, водители не могут выбраться из сугробов.
Сотрудники местных служб работают не покладая рук, чтобы разгрести последствия снегопада. Тем не менее, даже при наличии множества снегоуборочной техники ситуация остается сложной, и работники городских служб призывают горожан быть осторожными и терпеливыми.
Водителей и пешеходов убедительно просят быть особенно бдительными и соблюдать максимальную осторожность на дорогах и тротуарах. Важно отложить ненужные поездки и передвигаться по городу с учетом сложных погодных условий и возможных заторов.
Несмотря на все усилия местных властей, неблагоприятные погодные условия остаются вызовом для горожан.