Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
09:50 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В некоторых домах Авиастроительного района отключат воду на сутки

Это связано с проведением работ по подключению новых водоводов и жилого комплекса на пересечении улиц Симонова и Ленинградской к водопроводу.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 7 ноября). В некоторых домах Авиастроительного района временно отключат водоснабжение. Это связано с проведением работ по подключению вновь построенных водоводов и жилого комплекса на пересечении улиц Симонова и Ленинградской к водопроводу Д=315 мм.

Водоснабжения не будет с 9:00 8 ноября до 9:00 9 ноября по следующим адресам:

ул. Беломорская, 8/18, 10/19;

ул. Ленинградская, 41/14;

ул. Симонова, 14/41, 15, 19/20, 17;

ул. Чапаева, 18/8, 19/10, 20/19.

Также будет понижено давление воды в следующих домах:

ул. Айдарова, 25, 25а;

ул. Симонова, 16;

ул. Чапаева, 24, 25, 26, 28, 33, 43, 30.

Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843)231−62−60, сообщили в МУП «Водоканал».

 Жительница Казани перечислила мошенникам более 440 тыс. рублей
В домах Приволжского района Казани почти на сутки отключат воду
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ