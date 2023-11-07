В некоторых домах Авиастроительного района отключат воду на сутки

(Город Казань KZN.RU, 7 ноября). В некоторых домах Авиастроительного района временно отключат водоснабжение. Это связано с проведением работ по подключению вновь построенных водоводов и жилого комплекса на пересечении улиц Симонова и Ленинградской к водопроводу Д=315 мм.
Водоснабжения не будет с 9:00 8 ноября до 9:00 9 ноября по следующим адресам:
ул. Беломорская, 8/18, 10/19;
ул. Ленинградская, 41/14;
ул. Симонова, 14/41, 15, 19/20, 17;
ул. Чапаева, 18/8, 19/10, 20/19.
Также будет понижено давление воды в следующих домах:
ул. Чапаева, 24, 25, 26, 28, 33, 43, 30.
Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843)231−62−60, сообщили в МУП «Водоканал».