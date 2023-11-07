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10:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининградском зоопарке умерла львица Тисса

Хищнице был 21 год, она считалась долгожительницей.

Источник: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке умерла львица Тисса. Ей был 21 год, и она считалась долгожительницей. Средняя продолжительность жизни львов в природе — около 15 лет.

Новость сообщила в своем телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова.

Она отметила, что от семейной пары львов — Бонифация и Тиссы — в зоопарке осталась их дочь, 10-летняя львица Лея. Ей уже нашли друга.

«Негоже даме “в самом соку” оставаться одной. Поэтому мы планируем весной привезти ей красавца-супруга. Есть один на примете…» — сообщила директор.

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