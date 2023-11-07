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10:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске фигуристка Собинина выступала на этапе Гран-при с травмой

Спортсменка повредила спину за 3 дня до начала турнира.

Источник: Комсомольская правда

Фигуристка Таисия Собинина выступала на красноярском этапе Гран-при с тяжелой травмой. Об этом спортсменка рассказала в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Таисия получила травму спины за три дня начала соревнований. Она заявила, обычно легкие повреждения не мешают, но сейчас трудно было даже тренироваться. Наклоняться вперед и выполнять подкруты тоже было тяжело, но спортсменка все равно прилетела в Красноярск и вместе со своим партнером Денис Ходыкиным, показала достойное выступление.

Напомним, этап Гран-при России по фигурному катанию проходил в Красноярске 28—29 октября. В соревнованиях у пар первое место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Таисия Собинина и Денис Ходыкин немного не дотянули до первой тройки. Они заняли четвертое место.

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