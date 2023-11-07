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10:38 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Михаил Дегтярев поручил мэрам лично взяться за расчистку снега

Введены ограничения на движение пассажирских автобусов по федеральным трассам края.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровский край накрыл циклон с сильным снегом и метелью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев взял ситуацию с ликвидацией последствий снегопада на свой личный контроль. Пожалуй, именно такую реакцию ждали жители от руководства региона. Вместо попыток дистанцироваться Михаил Дегтярев в максимально публичном режиме требует от глав районов погружаться в работу, следит за сообщениями в соцсетях и смотрит, как реагирует населения на качество работы профильных служб.

Циклон затронул Хабаровск, Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Хабаровский, Нанайский, Ванинский и Советско-Гаванский районы. Порывы ветра достигают 19−24 метро в секунду, а местами и 25−28 метров в секунду.

Напомним, введены ограничения на движение пассажирских автобусов по федеральным трассам края. Закрыта и переправа «Холмск — Ванино».

«Настроил власти на местах, дорожные и экстренные службы мониторить в режиме онлайн ситуацию как в селах и поселках, так и на подъездах к ним. Важно оперативно расчистить проезды и трассы от снега всеми возможными силами муниципальных служб и разных предприятий», — отметил в своем Telegram-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Синоптики прогнозируют, что осадки прекратятся сегодня к 18 часам, а вот ветер стихнет далеко за полночь.

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