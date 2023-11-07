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10:30 (мск), источник: Югополис

​Скончался Почетный житель Краснодара Евгений Полунин

Евгений Наумов назвал его «Человеком с большой буквы».

Источник: Евгений Наумов | глава Краснодара — Telegram

Сегодня, 7 ноября, на 86-м году жизни скончался Почетный гражданин Краснодара Евгений Васильевич Полунин. Соболезнования семье выразил глава города Евгений Наумов.

«Он был Человеком с большой буквы. Наставником для офицеров, защитником для краснодарцев. Покойтесь с миром, товарищ генерал-лейтенант. Вечная память», — написал он в социальных сетях.

Ранее «Югополис» сообщал, что в 2023 году звания «Почетный гражданин города Краснодара» получили 12 человек. Среди них три ветерана Великой Отечественной войны, а также деятели науки, здравоохранения и образования.

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