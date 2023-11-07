10:15 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Арина Соболенко лишилась звания первой ракетки мира
Свентек разгромила Пегулу, отобрав титул первой ракетки мира у Арины Соболенко.
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Белоруска Арина Соболенко лишилась звания первой ракетки мира после неудачного для нее Итогового турнира WTA в мексиканском Канкуне.
Титул турнира, где выступали лучшие восемь теннисисток, выиграла полька Ига Свентек. В финале она разгромила американку Джессику Пегулу со счетом 6:1, 6:0.
Перед игрой Пегула говорила, что если Свентек в форме, то она раскатает любого соперника. Так и произошло: Свентек прошлась по всем катком, не проиграв ни сета за пять матчей.
Но самое печальное для болельщиков Арины Соболенко, что и ее она обыграла легко (6:3, 6:2). Вместе с титулом Свентек вернула себе звание первой ракетки мира, которым владела до 11 сентября 2023, когда его перехватила Соболенко. Сейчас у Свентек 9295 очков, а у Соболенко — 9050.
После того, как Соболенко заняла первую строчку после US Open, она заявила, что для нее важно не только стать первой ракеткой, но и закончить сезон на вершине рейтинга. Не получилось.
Еще она сожалела, что со Свентек не получилось встретится на US Open (Ига проиграла в ⅛ финала Остапенко) и в очном поединке решить, кто из них первая ракетка. И вот в Канкуне все сошлось. Их полуфинал должен был дать ответ на этот вопрос и Свентек одержала безоговорочную победу.
После неудачи в Канкуне журналисты попросили Арину Соболенко тремя словами описать ее неделю в Мексике и в общем в сезоне.
— Что касается моего выступления здесь. Ужасное. Не лучшее. Очень грустно. А в этом сезоне? Невероятный. Невероятный. Самый лучший, — цитировал Арину Tennis Letter.
Свентек в этом году выиграла 6 турниров, в том числе «Ролан Гаррос» и Итоговый. Всего она выиграла за сезон 68 матчей и проиграла 11.
Соболенко взяла за год 3 титула, в том числе свой первый «Большой шлем» в Мельбурне. Она победила в 55 матчах и уступила в 14.
Всего Соболенко и Свентек играли между собой 9 раз — счет 6:3 в пользу Свентек. Итог встреч в 2023-м — 2:1 в пользу Иги.
Еще до того, как Свентек выиграла финал, Соболенко написала в соцсетях сообщения для болельщиков.:
— Этот сезон был полон ярких моментов! Я знаю, что могла бы выступить лучше в финале, но как есть. В следующий раз я сыграю лучше! Хочу сказать вам огромное спасибо за поддержку, ребята, вы потрясающие! Люблю вас всех.
Действительно, этот сезон был полон ярких побед и вместе с тем разочарований.
Соболенко вышла в полуфиналы всех турниров «Большого шлема» и еще Итогового. Но при этом взяла на них один титул — в Австралии.
Арина завершает сезон на второй строчке. Она была первой ракеткой мира 8 недель, успев опередить по этому показателю испанку Гарбинье Мугурусу (4) и австралийку Ивонн Гулагонг-Коули (2), и сравняться с чешкой Каролиной Плишковой. Кстати, Виктория Азаренко была первой ракеткой 51 неделю.
В следующий год Арина вступит уже не только с опытом больших матчей, но и больших побед.
Ранее она говорила, что постоянно развивалась ментально, преодолевая психологические проблемы, и это помогало ей побеждать. Еще она находила способы совершенствовать свою игру, например, значительно прибавила в подаче.
Пришло время сделать в этих компонентах еще шаг вперед, уже в 2024 году.